Зеленский по дороге из Николаева прямо из поезда записал обращение о Юге (видео)

Зеленский записал утреннее видеообращение / Фото: Коллаж: Сегодня
Южные регионы страны украинцы никому не отдадут, все оккупированные РФ территории будут возвращены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он записал в поезде, возвращаясь с юга страны.
"Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции на Николаевщине, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них – уверен, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным", – рассказал президент.
Глава государства отметил, что он также провел совещания с военными и должностными лицами, отвечающими за оборону и в Николаеве, и в Одессе. Также заслушал доклады о разрушениях, которые они понесли от российских ударов.
По словам Зеленского, потери значительны: много разрушенных жилых домов, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов.
"Поручил сделать более системной помощь людям, которые потеряли близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – резюмировал глава государства.
Визит Зеленского на юг Украины
Президент провел совещание в Николаевской области по поводу текущей ситуации в регионе.
- Говорили об экономике и путях решения инфраструктурных вопросов. В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было осложнено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.
- Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая этого года, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также говорили о проблеме с помещениями для хранения зерновых и формировании новых логистических путей.