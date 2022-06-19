Зеленський дорогою з Миколаєва прямо з поїзда записав звернення про Південь (відео)

Зеленський записав ранкове відеозвернення / Фото: Колаж: Сьогодні

Південні регіони країни українці нікому не віддадуть, всі окуповані РФ території будуть повернуті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке він записав у поїзді, повертаючись з півдня країни.

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"Повертаюся з півдня – відвідав передові позиції на Миколаївщині, сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками та захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – впевнений, всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним", – розповів президент.

Глава держави зазначив, що він також провів наради з військовими та посадовцями, які відповідають за оборону і в Миколаєві, і в Одесі. Також заслухав доповіді про руйнування, які вони зазнали від російських ударів.

За словами Зеленського, втрати значні: багато зруйнованих житлових будинків, порушено громадянську логістику, багато соціальних питань.

"Доручив зробити більш системну допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо. Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", – резюмував глава держави.

Візит Зеленського на південь України

Президент провів нараду у Миколаївській області щодо поточної ситуації у регіоні.

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