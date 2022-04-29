Зеленский поблагодарил Байдена и американцев за поддержку: Нужна как никогда!

Зеленский обратился к Байдену / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и американский народ за лидерство в помощи Украине в борьбе против российской агрессии.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Спасибо президенту США Джозефу Байдену и американскому народу за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь. Сегодня она нужна как никогда!", – говорится в сообщении.
@POTUS . . . ! https://t.co/CBJmLf3Jfm— (@ZelenskyyUa) April 29, 2022
Поддержка Украины со стороны США
Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь в войне, начатой Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Байден подчеркнул, что США не воюют с Россией, но пока не прекратятся военные преступления россиян на украинской территории, Украина будет получать и оружие, и гуманитарную помощь.