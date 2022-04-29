Зеленский поблагодарил Байдена и американцев за поддержку: Нужна как никогда!

Зеленский обратился к Байдену / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и американский народ за лидерство в помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"Спасибо президенту США Джозефу Байдену и американскому народу за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь. Сегодня она нужна как никогда!", – говорится в сообщении.

Поддержка Украины со стороны США

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь в войне, начатой Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Байден подчеркнул, что США не воюют с Россией, но пока не прекратятся военные преступления россиян на украинской территории, Украина будет получать и оружие, и гуманитарную помощь.