Зеленський подякував Байдену та американцям за підтримку: Потрібна як ніколи!

Зеленський звернувся до Байдена / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у допомозі Україні в боротьбі проти російської агресії.
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Дякую президенту США Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності – демократію та свободу. Цінуємо допомогу. Сьогодні вона потрібна як ніколи!", - йдеться у повідомленні.
@POTUS . . . ! https://t.co/CBJmLf3Jfm— (@ZelenskyyUa) April 29, 2022
Підтримка України з боку США
Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну і надавати їй необхідну допомогу у війні, яку розпочала Росія. Про це заявив президент США Джо Байден.
Байден наголосив, що США не воюють з Росією, але поки не припиняться військові злочини росіян на українській території, Україна отримуватиме і зброю, і гуманітарну допомогу.