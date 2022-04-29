Зеленський подякував Байдену та американцям за підтримку: Потрібна як ніколи!

Зеленський звернувся до Байдена / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у допомозі Україні в боротьбі проти російської агресії.

Про це Зеленський написав у Twitter.

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"Дякую президенту США Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності – демократію та свободу. Цінуємо допомогу. Сьогодні вона потрібна як ніколи!", - йдеться у повідомленні.

Підтримка України з боку США

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну і надавати їй необхідну допомогу у війні, яку розпочала Росія. Про це заявив президент США Джо Байден.

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Байден наголосив, що США не воюють з Росією, але поки не припиняться військові злочини росіян на українській території, Україна отримуватиме і зброю, і гуманітарну допомогу.