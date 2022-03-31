Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность стать гарантом безопасности Украины

Реджем Эрдоган, Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с преиздентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" — написал Зеленский.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности Турции стать гарантом для Украины, но с уточнениями.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины; но, конечно, детали этого нужно уточнить", — заявил Эрдоган.

Переговоры в Стамбуле