Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность стать гарантом безопасности Украины

Реджем Эрдоган, Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с преиздентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Об этом глава государства написал в Twitter.
"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" — написал Зеленский.
Ранее Эрдоган заявлял о готовности Турции стать гарантом для Украины, но с уточнениями.
"Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины; но, конечно, детали этого нужно уточнить", — заявил Эрдоган.
Переговоры в Стамбуле
- В столице Турции 29 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и России. Украина передала свои требования о гарантиях безопасности и будет ждать ответа от РФ. В документе указали, как будут принимать решение о гарантиях, какие будут пункты и обязательства.
- Украина настаивает на гарантиях безопасности с усиленным аналогом 5-й статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие) должны будут юридически активно участвовать в защите Украины от любых агрессий. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
- Украина предлагает России зафиксировать в договоре, что вопрос статуса аннексированного Крыма будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.
- В Минобороны России заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на киевском и черниговском направлениях.