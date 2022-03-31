Зеленський подякував Ердогану за готовність стати гарантом безпеки України

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Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Про це глава держави написав у Twitter.

"Провів чергову розмову зі справжнім другом України президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!" – написав Зеленський.

Раніше Ердоган заявляв про готовність Туреччини стати гарантом України, але з уточненнями.

"Ми можемо бути однією з країн-гарантів щодо забезпечення безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити", — заявив Ердоган.

Переговори у Стамбулі