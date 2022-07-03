Зеленский поблагодарил Израиль за важное решение для украинцев

Верховный суд Израиля принял важное решение для украинцев. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Верховный суд Израиля принял решение, которым обязал правительство страны отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Реклама

Решение Израиля

"Приветствую решение Верховного суда государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины" , – написал он.

По его словам, верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую развитую демократию.

Раньше мы писали, что с 1 июля украинцы, которые приехали в Израиль до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, могут получить работу. Это касается 13 тыс. граждан Украины, ныне проживающих в Израиле.