Зеленський подякував Ізраїлю за важливе рішення для українців

Верховний суд Ізраїлю ухвалив важливе рішення для українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення, яким зобов'язав уряд країни скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

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Рішення Ізраїлю

"Вітаю рішення Верховного суду держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України ", – написав він.

За його словами, верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню розвинену демократію.

Раніше ми писали, що з 1 липня українці, які приїхали до Ізраїлю до повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну, можуть отримати роботу. Це стосується 13 тис. громадян України, які нині проживають в Ізраїлі.