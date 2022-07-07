Зеленский: Поддержка Украины со стороны Великобритании не должна измениться

Зеленский во время обращения затронул тему отставки Джонсона/Фото: Dan Kitwood/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 134-го дня войны.

Видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Насыщенный день сегодня и не менее насыщенный – завтра. Поддержка Украины со стороны Великобритании не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах. Роль Британии в защите свободы действительно глобальна. Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. Также будет много внутриукраинских новостей – впереди очень содержательный день", — сказал президент.

Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины". Он уверен, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.

По словам Зеленского, Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая, в первую очередь, военную поддержку.

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Президент заявил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский назвал высшую ценность для Украины. Также мы писали, что президент поручил отменить правила разрешений на выезд военнообязанным.