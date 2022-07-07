Зеленський: Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися

Зеленський під час звернення торкнувся теми відставки Джонсона/Фото: Dan Kitwood/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 134-го дня війни.

Відео Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Насичений день сьогодні і не менш насичений – завтра. Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах. Роль Британії в захисті свободи справді глобальна. Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день", — сказав президент.

Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Президент України Володимир Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України". Він упевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, попри відставку Джонсона.

За словами Зеленського, Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку.

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Президент заявив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський назвав найвищу цінність для України. Також ми писали, що президент доручив скасувати правила дозволів на виїзд військовозобов'язаним.