Зеленский подтвердил, что США предоставляют Украине смертельное оружие против оккупантов HIMARS

Зеленский поблагодарил Байдена и США за новое оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что США подтвердили на разных уровнях, в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

Об этом глава государства рассказал во время видеообращения.

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Президент Украины уверен, что это оружие действительно поможет спасать жизнь украинцев и защищать нашу землю. Зеленский поблагодарил Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за такую поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" этого вооружения.

"Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень", — сказал Зеленский.

Кратко о HIMARS

HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая, мобильная РСЗО с возможностью стреляй-и-беги.

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Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.

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