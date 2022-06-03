Зеленський підтвердив, що США надають Україні смертельну зброю проти окупантів HIMARS

Зеленський подякував Байдену та США за нову зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що США підтвердили на різних рівнях, що до України направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Про це глава держави розповів під час відеозвернення.

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Президент України переконаний, що ця зброя справді допоможе рятувати життя українців і захищати нашу землю. Зеленський подякував Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за таку підтримку і заявив, що Україна "дуже чекає" на це озброєння.

"Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень", — сказав Зеленський.

Коротко про HIMARS

HIMARS — розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

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Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

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