Зеленский показал, какую цель поразила ракета оккупантов в Харьковской области

Очередной удар по объекту украинской культуры / Коллаж "Сегодня"

В пятница, 20 мая, Россия усилила ракетный обстрел городов Украины. В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по зданию культуры, которое недавно открылось после реконструкции.

О новой цели российских оккупантов сообщил телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

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Что сообщается

"Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", – так комментируется новое военное преступление армии России.

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