Зеленский показал, какую цель поразила ракета оккупантов в Харьковской области

Очередной удар по объекту украинской культуры / Коллаж "Сегодня"
В пятница, 20 мая, Россия усилила ракетный обстрел городов Украины. В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по зданию культуры, которое недавно открылось после реконструкции.
О новой цели российских оккупантов сообщил телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Что сообщается
"Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", – так комментируется новое военное преступление армии России.
Воздушная тревога
- На данный момент Киев переживает уже четвертую воздушную тревогу с утра.
- Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.
- Незадолго до этого российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.
- В ночь на 20 мая кремлевские войска ударили по Луганской области – там почти 15 погибших гражданских. Кроме того, ночью возобновили обстрелы Харькова.