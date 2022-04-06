Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Наталья Магдык
6 апреля, 15:49
Президент считает, что для ускорения этого процесса необходимо, чтобы Россия понесла наказание за все военные преступления

Глава государства рассказал о дальнейших планах / Фото: Коллаж: Сегодня

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано" – сказал он.

Война в Украине