Зеленський пообіцяв відновити всі межі України

Усю лінію державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба ВП Telegram-каналі .

" Настане час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу та відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано " – сказав він.