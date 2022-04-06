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Зеленський пообіцяв відновити всі межі України

Наталія Магдик
6 квітня, 15:49
Президент вважає, для прискорення цього процесу необхідно, щоб Росія понесла відповідь за всі військові злочини

Глава держави розповів про подальші плани / Фото: Колаж: Сьогодні

Усю лінію державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба ВП Telegram-каналі .

" Настане час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу та відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано " – сказав він.

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