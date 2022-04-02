Зеленский попросил США предоставить гарантии безопасности Украине

Джо Байден и Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина ищет обязательства от "ведущих государств" относительно того, что безопасность страны будет защищена соглашением. Президент Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое предоставит Украине долгосрочную поддержку в преодолении возможности повторного вторжения России в будущем.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

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"Нам трудно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, что это ошибка, потому что если мы присоединимся к НАТО, мы сделаем НАТО гораздо сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы являемся дополнением, локомотивом. Я думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента", – сказал Зеленский. Watch the latest video at foxnews.com

Украинский президент отметил, что разговаривал с президентом Байденом и сказал ему, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были включены в соглашение о безопасности, которое предоставит Украине долгосрочную поддержку в преодолении возможности повторного вторжения России в будущем.

Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение".

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Президент также добавил, что если США не дадут тяжелых вооружений, то это будет означать "игру" Вашингтона с Украиной.

"Но если этот процесс продолжит затягиваться, люди начнут задавать вопросы: а это вообще правда? Может, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что наши партнеры играют с нами в игры..." – заявил Зеленский.

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