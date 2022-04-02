Зеленський попросив США надати гарантії безпеки Україні

Джо Байден та Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна шукає зобов'язання від "провідних держав" щодо того, що безпека країни буде захищена угодою. Президент Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб США були включені до угоди про гарантії безпеки України, яка надасть Україні довгострокову підтримку у подоланні можливості повторного вторгнення Росії у майбутньому.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Нам важко говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче приймати нас. Я вважаю, що це помилка, тому що якщо ми приєднаємося до НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильнішими. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… Ми є доповненням, локомотивом. Я думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту", – сказав Зеленський. Watch the latest video at foxnews.com

Український президент зазначив, що розмовляв із президентом Байденом і сказав йому, що хотів би, щоб Сполучені Штати були включені до угоди про безпеку, яка надасть Україні довгострокову підтримку у подоланні можливості повторного вторгнення Росії у майбутньому.

Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію".

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Президент також додав, що якщо США не дадуть важких озброєнь, це означатиме "гру" Вашингтона з Україною.

"Але якщо цей процес продовжить затягуватися, люди почнуть ставити запитання: а це взагалі правда? Може, за цим криється якась гра? Я не хочу вірити, що наші партнери граються з нами в ігри..." – заявив Зеленський.

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