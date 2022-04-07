Зеленский: После Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу

Владимир Зеленский заявил, что оккупанты хотят напасть на Одессу. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Мариуполя российские оккупанты хотят уничтожить Одессу. По его словам, Россия уверена в своей безнаказанности за все, что она делает.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Греции в четверг, 7 апреля.

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"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Одессе

В ночь на 4 апреля российские военные нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе. Об этом сообщил в Facebook представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация в дальнейшем уточняется", – написал Братчук.

Впоследствии офицер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров уточнил, что из-за ракетного удара по Одессе были разрушены нежилые дома.

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"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг накануне ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, другие обстоятельства уточняются", – сообщил он.

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