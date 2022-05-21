Зеленский посоветовал украинцам сейчас не быть "слишком жадными" к деоккупации

Зеленский рассказал, что он будет считать победой в войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Для Украины победой в войне с Россией на сегодняшний день стало бы возвращение к линиям разграничения, которые существовали до 24 февраля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире Youtube-канала "Украина 24".

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На вопрос, что для него победа, президент ответил:

"Я считаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – сохранить побольше людей – военных... Не надо быть жадными на этот момент, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Справедливость – когда мы заберем все , наше государство все вернет. А это все же вопрос будет десятков тысяч человек. Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, которую они оккупировали, а есть, где они вкапывались глубоко. Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на эту линию , которая была до 24 февраля – это для нашего государства победа".

Зеленский рассказал, когда Украина начала готовиться к вторжению

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, когда Украина начала готовиться к полномасштабному вторжению РФ.

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