Зеленський порадив українцям зараз не бути "надто жадібними" до деокупації

Зеленський розповів, що він вважатиме перемогою у війні / Фото: Колаж: Сьогодні
Для України перемогою у війні з Росією на сьогодні стало б повернення до ліній розмежування, які існували до 24 лютого.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".
На запитання, що для нього є перемогою, президент відповів:
"Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше – зберегти побільше людей – військових... Не треба бути жадібними на цей момент, незважаючи на те, що це не до кінця справедливо. Справедливість – коли ми заберемо все, наша держава все поверне. А це все ж питання буде десятків тисяч людей. Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, яку вони окупували, а є, де вони вкопувались глибоко. Тому вважаю, що без зайвих втрат вийти на цю лінію, яка була до 24 лютого – це для нашої держави перемога".
Зеленський розповів, коли Україна почалася готуватися до вторгнення
Президент України Володимир Зеленський також розповів, коли Україна почала готуватися до повномасштабного вторгнення РФ.
"Всі готувались до різних заходів. У нас була своя підготовка, у розвідок держав-партнерів – своя підготовка і свої попередження... Я б почав цю розмову про наступ з жовтня... Я вважаю, такий гібридний артобстріл почався восени", – заявив Зеленський.