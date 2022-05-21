Зеленський порадив українцям зараз не бути "надто жадібними" до деокупації

Зеленський розповів, що він вважатиме перемогою у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Для України перемогою у війні з Росією на сьогодні стало б повернення до ліній розмежування, які існували до 24 лютого.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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На запитання, що для нього є перемогою, президент відповів:

"Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше – зберегти побільше людей – військових... Не треба бути жадібними на цей момент, незважаючи на те, що це не до кінця справедливо. Справедливість – коли ми заберемо все, наша держава все поверне. А це все ж питання буде десятків тисяч людей. Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, яку вони окупували, а є, де вони вкопувались глибоко. Тому вважаю, що без зайвих втрат вийти на цю лінію, яка була до 24 лютого – це для нашої держави перемога".

Зеленський розповів, коли Україна почалася готуватися до вторгнення

Президент України Володимир Зеленський також розповів, коли Україна почала готуватися до повномасштабного вторгнення РФ.

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