Зеленский поздравил Байдена и всех американцев с важным праздником

Владимир Зеленский поздравил США с Днем независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки отмечают государственный праздник – День независимости. Американцев, в частности, приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Общие ценности"

"Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости", – заявил он.

Как отмечается, День независимости США – это государственный праздник США, который отмечается ежегодно 4 июля и является федеральным выходным днем. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Объединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Ранее Государственный департамент США поздравил Беларусь с Днем независимости. В послании белорусскому народу госсекретарь Энтони Блинкен напомнил о 1200 политзаключенных, ставших жертвами минского режима.