Зеленський привітав Байдена і всіх американців з важливим святом

Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають державне свято – День незалежності. Американців, зокрема, привітав президент України Володимир Зеленський.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Реклама

"Спільні цінності"

"Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу США миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", – заявив він.

Як зазначається, День незалежності США – це державне свято США, яке відзначається щороку 4 липня і є федеральним вихідним днем. Свято встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Раніше Державний департамент США привітав Білорусь з Днем незалежності. У посланні білоруському народу держсекретар Ентоні Блінкен нагадав про 1200 політв'язнів, які стали жертвами мінського режиму.