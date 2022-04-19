Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине – даты

Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 апреля, внес в Верховную Раду проект закона о продлении действия военного положения.

Как говорится в законопроекте №7300, президент предлагает продлить военное положение на 30 дней – то есть до конца мая. Действие текущего военного положения заканчивается 25 апреля.

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Согласно закону о военном положении на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Война в Украине