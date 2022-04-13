Зеленский: Предлагаю обменять Медведчука на наших военнопленных

Зеленский прокомментировал задержание Медведчука
В День космонавтики был задержан глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Об этом в видеообращении которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.
"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", – сказал глава государства.
Виктор Медведчук скрывался 48 дней и пытался покинуть территорию Украины, но у него это не вышло.
"Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!". Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот. Что ж, если он сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени", – прокомментировал задержание Зеленский.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о задержании Виктора Медведчука нуждается в проверке якобы из-за "большого количества фейков".
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.