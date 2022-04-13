Зеленський: Пропоную обміняти Медведчука на наших військовополонених

Зеленский прокоментував затримання Медведчука
У День космонавтики було затримано главу партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Про це у відеозверненні, яке було опубліковано в його офіційному Telegram-каналі сказав президент України Володимир Зеленський.
Президент виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.
"Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців у російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", – сказав глава держави.
Віктор Медведчук переховувався 48 днів і намагався залишити територію України, але це не вийшло.
"Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поїхали!". Я вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватися. Ось такий "воїн". Ось такий патріот. Що ж, якщо він сам обрав собі військову форму, він підпадає під правила воєнного часу", – прокоментував затримання Зеленський.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці . Із гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація про затримання Віктора Медведчука потребує перевірки нібито через "велику кількість фейків".
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольці.