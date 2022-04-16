Зеленский: предложение по обмену Медведчука все еще открыто

В Киеве ждут предложений по обмену Медведчука / Коллаж "Сегодня"

Все еще в силе предложение властей Украины по обмену главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого суд сегодня отправил в СИЗО. Киев ждет ответной реакции от Москвы и предложений по обменному фонду на обвиняемого в госзимене политика.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам.

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"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", – сказал Зеленский.

Судя по высказыванию президента, пока никакого ответа от Москвы касательно возможного обмена не поступало.

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