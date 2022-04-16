Зеленський: пропозиція щодо обміну Медведчука все ще відкрита

У Києві чекають пропозицій щодо обміну Медведчука / Колаж "Сьогодні"
Все ще чинна пропозиція влади України щодо обміну голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, якого суд сьогодні відправив до СІЗО. Київ чекає на реакцію у відповідь від Москви та пропозицій щодо обмінного фонду на обвинуваченого в держзраді політика.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам.
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"Ми готові обміняти Медведчука на українських військових, або на що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", – сказав Зеленський.
Судячи з висловлювання президента, поки що жодної відповіді від Москви щодо можливого обміну не надходило.
Обстановка
- 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив затриманого нардепа Віктора Медведчука під арешт без права на внесення застави.
- Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що поки що невідомо, чи вдасться обміняти Медведчука та який "обмінний фонд" може запропонувати Москва.
- 12 квітня стало відомо, що Служба безпеки України спіймала голову партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
- Тоді стало відомо, що він місяць після втечі з-під домашнього арешту переховувався в Києві. Для нього організували житло у приватному будинку під виглядом сім'ї з Італії.
- Наступного дня після затримання Личаківський суд Львова заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна, що належало йому самому, а також його дружині Оксані Марченко.