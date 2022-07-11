Зеленский предоставит полякам особый статус: какие будут льготы

Поляков ждут в Украине как братьев / Коллаж "Сегодня"

Офис президента подготовил законопроект, по которому граждане Польши получат особый статус в Украине.

Об этом сообщила постпред Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря на своих страницах в соцсетях.

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Что известно

"В преамбуле законопроекта указано, что принятие данного закона осуществляется в ответ на принятие Республикой Польша закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, который действует с 24 февраля 2022 года", – сообщила Совгиря.

Законопроект предлагает определить, что граждане Республики Польша во время их пребывания на территории Украины имеют право:

на трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

социальную защиту, включая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам в соответствии с законодательством и международными договорами Украины;

осуществление хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

получение образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета;

социальные выплаты согласно законодательству Украины;

получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Приравниваются абитуриенты из Польши к украинским студентам, а те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, медсестры (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств – членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев.

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Обстановка

Война заставила тысячи украинских женщин выехать в Польшу, и ключевым элементом адаптации там стало трудоустройство. Эксперты аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal рассказали, какой выбор встал перед переселенками и что им делать.

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