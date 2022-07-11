Зеленський надасть полякам особливий статус: які будуть пільги

Поляків чекають в Україні як на братів / Колаж "Сьогодні"

Офіс президента підготував законопроєкт, за яким громадяни Польщі отримають особливий статус в Україні.

Про це повідомила постпред Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря на своїх сторінках у соцмережах.

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Що відомо

"У преамбулі законопроєкту вказано, що прийняття цього закону здійснюється у відповідь на прийняття Республікою Польща закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, який діє з 24 лютого 2022 року", – написала Совгиря.

У законопроєкті пропонують визначити, що громадяни Республіки Польща під час їхнього перебування на території України мають право:

на працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства України;

соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;

провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України;

здобуття освіти нарівні з громадянами України, зокрема і коштом державного або місцевого бюджету;

соціальні виплати згідно з законодавством України;

отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що і громадяни України;

медичне обслуговування на тих самих умовах, що і громадяни України.

Прирівнюються абітурієнти з Польщі до українських студентів, а ті громадяни Польщі, які мають кваліфікацію лікаря, медсестри (брата медичного), акушерки (акушера) на території держав – членів Європейського Союзу, матимуть змогу здійснювати професійну діяльність на території України протягом 18 місяців.

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Обстановка

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