Зеленский приехал в прифронтовой Николаев: где побывал и о чем говорил (фото, видео)

Зеленский посетил Николаевскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Николаевскую область. Там он провел совещания по экономике и возобновлению водоснабжения. Также обсудил угрозы, которые несут российские войска на территории области.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
На видео, опубликованном президентом, можно увидеть, что вместе с ним в Николаев прибыли глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Делегацию сопровождает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Наша Николаевщина. Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря. Не прекращаем работать ради победы", – написал Зеленский.
Зеленский в Николаеве. Фото: скриншот
Что делал Зеленский в Николаевской области
Президент провел совещание по поводу текущей ситуации в регионе.
Совещание в Николаеве. Фото: скриншот
Говорили об экономике и путях решения инфраструктурных вопросов. В частности, речь шла о восстановление водоснабжения областного центра, которое было осложнено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.
Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая этого года, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также говорили о проблеме с помещениями для хранения зерновых и формировании новых логистических путей.
Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Обсудили угрозы из суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморье" и их оборонным нуждам.
Зеленский поручил помочь семьям погибших в Николаевской ОГА
Президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое испытало разрушения в результате ракетного удара со стороны российских войск. Ким рассказал об обстоятельствах обстрела и о 37 жертвах этого преступления.
Зеленский поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.
Это уже не первый выезд Зеленского за пределы Киевской области. Ранее он посетил Харьков и побывал на позициях ВСУ в Запорожской области.
Напомним, 29 мая, Зеленский посетил Харьков. До этого не было известно о рабочих поездках президента по Украине, кроме Бучи, где он побывал после освобождения от российских оккупантов.
5 июня он совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Там, в частности, посетил передовые позиции украинских военных.