Зеленський приїхав до прифронтового Миколаєва: де побував та про що говорив (фото, відео)

Зеленський відвідав Миколаївську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Миколаївську область. Там він провів наради щодо економіки та відновлення водопостачання. Також обговорив загрози, які несуть російські війська території області.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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На відео, опублікованому президентом, можна побачити, що разом з ним у Миколаїв прибули голова ОП Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Делегацію супроводжує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", – написав Зеленський.

Зеленський у Миколаєві. Фото: скріншот

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Що робив Зеленський на Миколаївщині

Президент провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

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Нарада в Миколаєві. Фото: скріншот

Говорили про економіку та шляхи розв'язання інфраструктурних питань. Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів.

Крім того, приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов’язаним зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також говорили про проблему з приміщеннями для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Обговорили загрози із суходолу, зокрема з боку невизнаного Придністров’я, з моря, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний. Окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам.

Зеленський доручив допомогти сім'ям загиблих у Миколаївській ОДА

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку російських військ. Кім розповів про обставини обстрілу та про 37 жертв цього злочину.

Зеленський доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих унаслідок обстрілу будівлі.

Зазначимо, що це вже не перший виїзд Зеленського за межі Київської області. Раніше він відвідав Харків та побував на позиціях ЗСУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, 29 травня Зеленський відвідав Харків. До цього не було відомо про робочі поїздки президента по Україні, окрім Бучі, де він побував після звільнення від російських окупантів.

5 червня він здійснив робочу поїздку в Запорізьку область. Там, зокрема, відвідав передові позиції українських військових.