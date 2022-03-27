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Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

27 марта, 02:37
Некоторых воинов наградили посмертно

Президент Зеленский подписал указ №179/2022 / Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Трех воинов наградили посмертно.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Подробности

Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Корнейчуку Богдану Сергеевичу — лейтенанту (посмертно);
  • Кулику Сергею Григорьевичу — штаб-сержанту (посмертно);
  • Максишку Денису Константиновичу — старшему лейтенанту (посмертно).

Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Бандарю Владиславу Юрьевичу — старшему лейтенанту;
  • Барановскому Сергею Анатольевичу — полковнику;
  • Бурковскому Сергею Викторовичу — подполковнику;
  • Голишевскому Ивану Леонидовичу — подполковнику;
  • Гришу Роману Геннадьевичу — штаб-сержанту;
  • Гуралю Виталию Олеговичу — капитану;
  • Дикарю Игорю Владимировичу — младшему лейтенанту;
  • Дрогомирецкому Роману Юрьевичу — капитану;
  • Кравченко Артуру Андреевичу — старшему лейтенанту;
  • Любарцу Николаю Александровичу — капитану;
  • Михайлюку Юрию Владимировичу — капитану;
  • Многолетний Евгений Викторович — майору.

Зеленский присвоил еще четырем городам статус "Город-Герой"

Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.

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"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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