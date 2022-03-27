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Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

27 березня, 02:37
Деяких воїнів нагородили посмертно

Президент Зеленський підписав указ №179/2022 / Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Трьох воїнів нагородили посмертно.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Президент України підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Корнійчуку Богдану Сергійовичу — лейтенанту (посмертно);
  • Кулику Сергію Григоровичу — штаб-сержанту (посмертно);
  • Максишку Денису Костянтиновичу — старшому лейтенанту (посмертно).

Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Бандарю Владиславу Юрійовичу — старшому лейтенанту;
  • Барановському Сергію Анатолійовичу — полковнику;
  • Бурковському Сергію Вікторовичу — підполковнику;
  • Голішевському Івану Леонідовичу — підполковнику;
  • Гришаку Роману Геннадійовичу — штаб-сержанту;
  • Гуралю Віталію Олеговичу — капітану;
  • Дикуну Ігорю Володимировичу — молодшому лейтенанту;
  • Дрогомирецькому Роману Юрійовичу — капітану;
  • Кравченку Артуру Андрійовичу — старшому лейтенанту;
  • Любарцю Миколі Олександровичу — капітану;
  • Михайлюку Юрію Володимировичу — капітану;
  • Шматалюку Євгену Вікторовичу — майору.

Зеленський надав ще чотирьом містам статус "Місто-Герой"

Ще чотири українські населені пункти набули статусу "Місто-Герой". Це Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області та Миколаїв.

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"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Вам – усім українцям та українкам, які роблять все, що можуть, для нашої перемоги там, де ви є. Я вдячний кожному та кожній з вас", – сказав президент України Володимир Зеленський.

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