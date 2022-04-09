Зеленский признался, что война сделала из него другого человека

На разрушения под Киевом и жертвы оккупантов тяжело смотреть не только президенту / Коллаж "Сегодня"
Вторжение армии России на территорию Украины 24 февраля изменило всех нас, включая президента страны Владимира Зеленского. Разницу в своих фотографиях до войны и на 41-й день противостояния лидер Украины прокомментировал так: "Это два разных человека".
Об этом Зеленский рассказал в интервью журналисту Полу Ронцхаймеру из немецкой газеты Bild.
Комментарий
Немецкий журналист попросил президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать коллаж, где на одном фото он запечатлен за день до нападения Москвы, а на втором – в Буче, куда украинский лидер приехал буквально через день после ухода оттуда оккупантов.
"Это два разных человека. Это идет на пользу нашей стране… Я вернусь к этому человеку", – пообещал Зеленский.
В заключение Ронцхаймер спросил, что видит украинский президент, когда закрывает глаза ночью. "Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал", – ответил политик.
Интервью
- В этом же интервью президент Украины отметил, что только российский лидер Владимир Путин может решить, когда закончится эта война.
- Напомним, ранее Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны. В состав вошли 10 человек.
- Также Зеленский рассказал, что один из лидеров правительства страны-члена ЕС потребовал доказательства резни в Буче. Он усомнился в очевидных всему прогрессивному человечеству преступлениях российских солдат и допустил, что зверства оккупантов могли быть фейком.