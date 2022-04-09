Зеленський зізнався, що війна зробила з нього іншу людину

На руйнування під Києвом та жертви окупантів важко дивитися не лише президенту / Колаж "Сьогодні"
Вторгнення армії Росії на територію України 24 лютого змінило всіх нас, включаючи президента країни Володимира Зеленського. Різницю у своїх фотографіях до війни та на 41-й день протистояння лідер України прокоментував так: "Це дві різні людини".
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Полу Ронцхаймеру з німецької газети Bild.
Коментар
Німецький журналіст попросив президента України Володимира Зеленського прокоментувати колаж, де на одному фото він зображений за день до нападу Москви, а на другому – у Бучі, куди український лідер приїхав буквально через день після відходу звідти окупантів.
"Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні... Я повернуся до цієї людини", – пообіцяв Зеленський.
Насамкінець Ронцхаймер запитав, що бачить український президент, коли заплющує очі вночі. " Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав", – відповів політик.
Інтерв'ю
- У цьому ж інтерв'ю президент України зазначив, що лише російський лідер Володимир Путін може вирішити, коли закінчиться ця війна.
- Нагадаємо, раніше Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проекту договору про гарантії безпеки нашої країни. До складу увійшли 10 людей.
- Також Зеленський розповів, що один із лідерів уряду країни-члена ЄС зажадав докази різанини у Бучі. Він засумнівався у очевидних всьому прогресивному людству злочинах російських солдатів і допустив, що звірства окупантів були фейком.