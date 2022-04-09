Зеленський зізнався, що війна зробила з нього іншу людину

На руйнування під Києвом та жертви окупантів важко дивитися не лише президенту / Колаж "Сьогодні"

Вторгнення армії Росії на територію України 24 лютого змінило всіх нас, включаючи президента країни Володимира Зеленського. Різницю у своїх фотографіях до війни та на 41-й день протистояння лідер України прокоментував так: "Це дві різні людини".

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Полу Ронцхаймеру з німецької газети Bild.

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Коментар

Німецький журналіст попросив президента України Володимира Зеленського прокоментувати колаж, де на одному фото він зображений за день до нападу Москви, а на другому – у Бучі, куди український лідер приїхав буквально через день після відходу звідти окупантів.

"Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні... Я повернуся до цієї людини", – пообіцяв Зеленський.

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Насамкінець Ронцхаймер запитав, що бачить український президент, коли заплющує очі вночі. " Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав", – відповів політик.

Інтерв'ю