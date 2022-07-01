Зеленский призвал срочно помочь Украине: "Мы должны успеть"

Зеленский сделал заявление на 4GameChangers Festival / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам 4GameChangers Festival, который проходит в Вене. Он подчеркнул, что победа Украины в войне, которую развязала Россия, — это шанс мира на прогрессивное будущее. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

"Одно государство не может ломать жизнь всей Европе или даже всему миру. Эта игра должна измениться! Украина дает этот шанс – сделать нужные шаги. Украина дает время, чтобы успеть их сделать. Мы обязаны победить в этой войне, начатой Россией, чтобы надежды всех нормальных людей на мирное и прогрессивное будущее действительно смогли реализоваться. Или игра изменится в пользу Европы, или враги демократии и свободы поверят, что игра может измениться и в их пользу. Мы должны успеть", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что для этого нужно сделать.

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"Украинский gamechanging заключается в том, что мы даем шанс сделать то, что давно нужно было сделать. Максимально усилить европейское единство. Избавить Европу от зависимости от российских энергоресурсов. Максимально поддержать свободные СМИ, работающие по журналистским стандартам, чтобы было чем защищать правду от пропаганды, конспирологии и антинаучных теорий. Создать действенные совместные европейские инструменты защиты от киберугроз. И обязательно — это просто жизненно необходимо — подкрепить международное право реальным наказанием за его нарушение", — подчеркнул он.

4GameChangers Festival – это сцена для веб-звезд, центр для ориентированных на будущее цифровых проектов и среда для стартапов. Это смесь профессиональной конференции, развлекательного двора и музыкального фестиваля, говорят организаторы.

Другие заявления Зеленского

Раньше Зеленский обратился к лидерам НАТО. Он заявил, что Украина, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире была стабильность и мир. Президент призвал страны – члены Альянса помочь Украине закончить войну с Россией.

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В интервью американскому каналу NBC президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины.

Также он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее, чем та, о которой распространяют информацию. По словам Зеленского, эта болезнь – ненавистное отношение к украинцам.