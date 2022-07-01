Зеленський закликав терміново допомогти Україні: "Ми маємо встигнути"

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 4GameChangers Festival, який проходить у Відні. Він підкреслив, що перемога України у війні, яку розв'язала Росія, — це шанс світу на прогресивне майбутнє. Відео опубліковано на сторінці президента у Facebook.

"Одна держава не може ламати життя всій Європі чи навіть усьому світу. Ця гра має змінитися! Україна дає цей шанс – зробити потрібні кроки. Україна дає час, щоб встигнути їх зробити. Ми зобов'язані перемогти в цій війні, розпочатій Росією, щоб надії всіх нормальних людей на мирне та прогресивне майбутнє справді змогли реалізуватися. Або гра зміниться на користь Європи, або вороги демократії та свободи повірять, що гра може змінитись і на їхню користь. Ми маємо встигнути", — сказав Зеленський.

Зеленський розповів, що для цього потрібно зробити.

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"Український gamechanging полягає в тому, що ми даємо шанс зробити те, що давно треба було зробити. Максимально посилити європейську єдність. Позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів. Максимально підтримати вільні ЗМІ, які працюють за журналістськими стандартами, щоб було чим захищати правду від пропаганди, конспірології й антинаукових теорій. Створити дієві спільні європейські інструменти захисту від кіберзагроз. І обовʼязково – це просто життєво необхідно – підкріпити міжнародне право реальним покаранням за його порушення", — підкреслив він.

4GameChangers Festival — це сцена для веб-зірок, центр для орієнтованих на майбутнє цифрових проєктів та середовище для стартапів. Це суміш професійної конференції, розважального двору та музичного фестивалю, заявляють організатори.

Інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський звернувся до лідерів НАТО. Він заявив, що Україна, як і всі країни НАТО, зацікавлена в тому, щоб у світі були стабільність і мир. Президент закликав країни – члени Альянсу допомогти Україні закінчити війну з Росією.

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В інтерв'ю американському каналу NBC президент Володимир Зеленський підкреслив, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, закінчиться лише перемогою України.

Також він заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін справді хворий, але хвороба його дещо складніша, ніж та, про яку поширюють інформацію. За словами Зеленського, ця хвороба — ненависне ставлення до українців.