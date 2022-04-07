Зеленский про обстрел Белгорода: оружие Украина использует только для защиты

Зеленский прокомментировал обстрел Белгорода / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения в обстреле Белгорода. Он отметил, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию.

Об этом заявил президент в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.

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Он сказал, что оружие Украина использует только для защиты.

Кроме того, Зеленский добавил, что Россия напала на Украину и страна-агрессор должна прекратить делать фейковые новости и жаловаться.

"Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ или кого-либо другого. Мы используем оружие, чтобы защищаться от того, кто на нас нападает... Они забывают, что есть спутники и можно все увидеть", – сказал президент.

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Ситуация в Белгороде

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

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