Зеленський про обстріл Білгорода: зброю Україна використовує лише для захисту

Зеленський прокоментував обстріл Білгорода / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення у обстрілі Білгорода. Він зазначив, що Україна ніколи не використала зброю, щоб атакувати Росію.
Про це заявив президент в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.
Він сказав, що зброю Україна використовує лише для захисту.
Крім того, Зеленський додав, що Росія напала на Україну і країна-агресор має припинити робити фейкові новини та скаржитися.
"Ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ або будь-кого іншого. Ми використовуємо зброю, щоб захищатися від того, хто на нас нападає... Вони забувають, що є супутники і можна все побачити", – сказав президент.
Ситуація у Білгороді
1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, який знищив кілька цистерн із нафтою.
У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.
"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Білгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили у Міноборони.
За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.