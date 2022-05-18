Зеленский раскрыл секрет лазерного чудо-оружия захватчиков

Президент Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к народу. Он подвел итоги 18 мая.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"Сегодня один из представителей российского государства сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет.

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть, более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть, дальше — только остатки.

Во-вторых, все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо. Мародерами, которые впервые видят нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачена русской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без всякого стратегического именно военного результата. В эти сутки они били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру.

Что ж, в пропаганде нацистской Германии был такой термин "вундерваффе". Чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы таким мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пробует найти свое "вундерваффе". Якобы лазерное. Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения.

Но опять-таки и о том свидетельствует, что они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки. Поэтому будут придумывать еще не одно "вундерваффе", пока Вооруженные Силы Украины и все наши защитники и защитницы пошагово будут освобождать нашу землю. Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать лишь реальная ситуация на поле боя. Стараемся как можно быстрее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность.

Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно.

Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все-все наши города и громады, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется.

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что по праву принадлежит Украине, говорил сегодня в своем обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год — вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым. Специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей. Речь идет о всех пленниках Кремля — и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства.

Аккумулируем также и все возможные ресурсы мира для поддержки Украины. Я благодарен Андрею Шевченко, нашему легендарному футболисту, за то, что он стал первым амбассадором нового национального бренда Украины – United24. Это очень нужна государству именно сейчас платформа, которая позволяет, в частности, собирать средства на поддержку Украины. Любой человек в мире — в один клик — может внести свой вклад в нашу победу. Причем по тому направлению, которое считает самым важным. Например, оборона и разминирование, медицинская помощь или восстановление страны. И уже в начале июня сможем увидеть первое специальное мероприятие в Лондоне с участием Андрея Шевченко в поддержку United24.

Поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за объявленный сегодня пакет помощи нашему государству. Объем — в девять миллиардов евро. А также за поддержку планов по восстановлению Украины. Этот шаг Еврокомиссии является свидетельством подлинного лидерства, на которое способен Европейский Союз. И однозначно поможет нам в борьбе за нашу общую свободу.

Говорил с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Поздравил его с избранием на должность. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении государства. Обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности, которую спровоцировала Россия этим вторжением.

И как это уже традиционно – вечером подписал указ о награждении наших героев. 197 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Пятеро из них — посмертно. Также сегодня имел честь вручить ордена "Золотая звезда" военнослужащим, которым ранее присвоил звание Герой Украины. В частности, полковнику Сергею Барановскому за мужество и эффективность в боях на Донбассе. И полковнику Сергею Мусиенко за личную храбрость и успехи в боях в Харьковской области".