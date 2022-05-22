Зеленский рассказал, что ожидает от встречи по обороне "Рамштайн-2"

Зеленский рассказал об ожиданиях от "Рамштайна-2"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги за 22 мая.
Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.
Что сказал президент — главное
- Был рад приветствовать в Киеве президента нашей братской Польши и моего друга Анджея Дуду. Украинско-польские отношения наконец — на абсолютно чистой и искренней основе без каких-либо распрей и старого конфликтного наследия. Это историческое достижение.
- Подписал указ о введении нового отличия Украины — для благодарности тем городам партнерских государств, которые больше всего помогли. И первым таким городом стал Жешув. Город-спасатель. Совершенно справедливо.
- Другое решение – это подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона об украинцах. Украинцы и украинки, которые временно находятся в Польше, спасаясь от войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки. И это будет правильный жест – принять такой закон в Украине.
- Вводим с Польшей совместный таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Это также и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза.
- Говорили сегодня с Анджеем и об оборонной поддержке для Украины, об усилении санкций против России. И о том, в каких шагах нуждаемся, чтобы реализовать нашу общую цель — полноправное членство Украины в Евросоюзе.
- Говорил с премьер-министром Британии. Рассказал ему о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта — прежде всего, агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину.
- В понедельник присоединюсь к дискуссиям на Давосском форуме. Это наиболее влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать.
- В течение недели будут и другие публичные выступления, в частности обращения к студентам и Университетскому сообществу Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии. Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – "Рамштайн-2". Ожидаем новых полезных решений для нашей обороны.
- Подписал указ о награждении наших военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 посмертно. Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину.
Сколько воинов защищают Украину?
Армия Украины на достойном уровне встретила российских оккупантов. В самую активную фазу войны и сейчас защищают свою страну от захватчиков Владимира Путина 700 тысяч украинцев.
"На сегодняшний день это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны. В странах НАТО есть соответствующее оружие, серьезное ПВО, которое способно защитить небо от первых ударов, в результате которых у нас были первые потери и возникла паника. Это же все помогало врагу, а не наоборот", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.