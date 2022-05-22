Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з оборони "Рамштайн-2"

Президент Україні Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 22 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

Армія України на гідному рівні зустріла російських окупантів. У найактивнішу фазу війни і зараз захищають свою країну від загарбників Володимира Путіна 700 тисяч українців.

"На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, що воюють. 700 тисяч. Це на момент війни. У країнах НАТО є відповідна зброя, серйозне ППО, яке здатне захистити небо від перших ударів, внаслідок яких у нас були перші втрати та виникла паніка. Це все допомагало ворогові, а не навпаки", – зазначив президент України Володимир Зеленський.