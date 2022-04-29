Зеленский рассказал, как 24 февраля военные РФ пытались штурмовать Офис президента: жена и дети были с ним

Владимира Зеленского вместе с женой и детьми пытались убить в первые часы войны. / Фото: Коллаж: Сегодня
В первые часы войны российские войска добрались до правительственного квартала и пытались штурмовать Офис президента. В то время там находились Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и их детьми.
О таком президент рассказал в интервью журналисту журнала Time Саймону Шустеру.
Чиновники Офиса президента в первый день войны пытались защитить здание "всем, что могли найти". А украинские военные уже сражались с российскими оккупантами на улицах.
Как оказалось, российские войска спустились с парашютами в центр Киева и попали к президентской администрации буквально за несколько минут. В стенах Офиса президента были слышны выстрелы.
Зеленского могли убить в первый день войны
Целью российских группировок было убить или захватить Владимира Зеленского и его семью . Вокруг правительственного квартала начались перестрелки. Охранники внутри ОП выключили свет и привезли для Зеленского и около десятка его помощников бронежилеты и автоматы.
"Российские войска дважды пытались штурмовать", – рассказал Саймону Шустеру советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Зеленский подчеркнул, что на тот момент там были его жена и дети.