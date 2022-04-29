Зеленський розповів, як 24 лютого військові РФ намагались штурмувати Офіс президента: дружина та діти були з ним

Володимира Зеленського разом з дружиною і дітьми намагалися вбити в перші години війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші години війни російські війська дісталися урядового кварталу і намагалися штурмувати Офіс президента. На той час там були Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та їхніми дітьми.

Про таке президент розповів у інтерв'ю журналісту журналу Time Саймону Шустеру.

Реклама

Чиновники Офісу президента у перший день війни намагалися захистити будівлю "усім, що могли знайти". А українські військові вже боролися із російськими окупантами на вулицях.

Як виявилося, російські війська спустилися з парашутами до центру Києва та потрапили до президентської адміністрації буквально за кілька хвилин. У стінах Офісу президента було чути постріли.

Зеленського могли вбити у перший день війни

Метою російських угруповань було вбити або захопити Володимира Зеленського та його сім'ю . Навколо урядового кварталу почалися стрілянини. Охоронці всередині ОП вимкнули світло та привезли для Зеленського та близько десятка його помічників бронежилети та автомати.

Реклама

"Російські війська двічі намагалися штурмувати", – розповів Саймону Шустеру радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Зеленський наголосив, що на той момент там були його дружина та діти.

Раніше ми писали: