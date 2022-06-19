Зеленский рассказал, как оккупанты хотят ухудшить ситуацию с горючим

Зеленский рассказал, что оккупанты уничтожают бензиновую инфраструктуру нашей страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военной ситуации в нашей стране. Она остается сложной, но защитники держат оборону.

Об этом глава государства сказал во время нового обращения к украинцам.

Реклама

Подробности

"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят ухудшить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать. Продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас — держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", — сказал президент.

Зеленский предупредил Европу, как Москва будет бить

Эта неделя будет очень важной как для Украины, так и для Евросоюза. Однако из-за успехов нашей страны, РФ может усилить враждебную активность.

"Завтра начинается историческая неделя. Одна из самых важных за все время от 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза относительно статуса кандидата для Украины. И в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра", — отметил президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина отменяет безвизовый режим с Россией. Также мы писали, что Зеленский призвал Европу стать полностью независимой от России.