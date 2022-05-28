Зеленский рассказал, как захватчик загоняет Донбасс в средневековье

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают атаковать наши территории, есть риски, что они попытаются окружить наших военных на Донбассе. О ситуации в стране рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur нидерландского канала NOS, передает официальный Telegram-канал главы государства.

РФ пытается окружить нашу армию

"На востоке Украины есть риски, есть вызовы и есть попытки российской армии окружить нашу армию. Есть увеличение военной техники и людей со стороны России. Есть сосредоточенный контингент, артиллерия, танки, бронетехника. Политика, которую Россия применяет везде: отключение телевидения, интернета. Начинается информационная война. Людей пытают. Там средневековье… методичка нацистов. Все школы переводят на русский язык", – рассказала глава государства.

Зеленский рассказал, что для него значит победа в этой войне и на что он готов ради нее.

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"Для меня победа – восстановление территориальной целостности абсолютно всех территорий. Я не считаю, что военным путем мы можем обновить полностью всю нашу территорию. Если мы решим идти именно таким путем – то мы потеряет сотни тысяч людей. Именно делает сейчас Россия, она теряет десятки тысяч людей, и чем длительнее будет эта война будут не десятки, а сотни тысяч", – рассказал он.

По словам президента, он не готов бросать все силы для возвращения захваченных территорий, для него люди имеют огромную ценность в отличии от руководства Кремля.

"Каждый украинец хочет, чтобы мы вернули и Крым, и Донбасс военным путем, я думаю, что мы должны к 24 числу, когда началось вторжение и после этого мы можем говорить про отстаивание нашей территории путем дипломатии. Мы можем воевать с Российской Федерацией, но точно не до последнего человека. Если им все равно, то мне не все равно", – резюмировал он.

Зеленский намекнул, что Россия не собирается останавливаться на одной стране

В Украине сейчас решается судьба не только нашего народа, а и всех европейцев и от итога этой войны зависит, что будет доминировать в Европе в течение ближайших десятилетий.