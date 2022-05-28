Зеленський розповів, як загарбник заганяє Донбас у середньовіччі

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують атакувати наші території, є ризики що вони намагатимуться оточити наших військових на Донбасі. Про ситуацію в країні розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS. Telegram-канал глави держави.

РФ намагається оточити нашу армію

"На сході України є ризики, є виклики та є спроби російської армії оточити нашу армію. Є збільшення військової техніки та людей з боку Росії. Є зосереджений контингент, артилерія, танки, бронетехніка. Політика, яку Росія застосовує скрізь: відключення телебачення, інтернету". Починається інформаційна війна. Людей катують. Там середньовіччя... методичка нацистів. Усі школи перекладають російською мовою", – розповіла глава держави.

Зеленський розповів, що для нього означає перемога у цій війні і на що він готовий заради неї.

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"Для мене перемога – відновлення територіальної цілісності абсолютно всіх територій. Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо оновити повністю всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом – ми втратить сотні тисяч людей. Саме робить зараз Росія, вона втрачає десятки тисяч людей, і чим довша буде ця війна будуть не десятки, а сотні тисяч", – розповів він.

За словами президента, він не готовий кидати всі сили для повернення захоплених територій, для нього люди мають величезну цінність, на відміну від керівництва Кремля.

"Кожен українець хоче, щоб ми повернули і Крим, і Донбас військовим шляхом, я думаю, що ми повинні до 24 числа, коли почалося вторгнення і після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії. Ми можемо воювати з Російською Федерацією, але точно не до останньої людини. Якщо їм байдуже, то мені не байдуже", – резюмував він.

Зеленський натякнув, що Росія не має наміру зупинятися на одній країні

В Україні зараз вирішується доля не лише нашого народу, а й усіх європейців і від цього війни залежить, що домінуватиме у Європі протягом найближчих десятиліть.