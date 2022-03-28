Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Зеленский рассказал о победе Украины в войне / Фото: Коллаж: Сегодня
Победа Украины в войне, которую начала Россия, — это лишь вопрос времени, заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.
"Мы верим в победу. Во что-то другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени", — сказал он.
Зеленский ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.
"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть. С самого начала, когда выбираешь вариант о том, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа — дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать. И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно", — рассказал президент.
Также Зеленский рассказал, почему принял решение остаться в Украине, а не эвакуироваться ради своей безопасности. По его словам, это решение было сигналом людям о том, как украинцы должны реагировать на нападение.
"Это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь и защищаться. Это мой ответ на вопрос о том, какой будет победа Украины. Наша победа может быть временной, может быть, без решения всех вопросов, но мы выбрали направление, в котором будем двигаться", — сказал он.
Война в Украине 28 марта
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