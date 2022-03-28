Зеленський розповів, якою бачить перемогу України

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Перемога України у війні, яку розпочала Росія, — це лише питання часу, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist.
"Ми віримо у перемогу. У щось інше повірити неможливо. Ми обов'язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу", — сказав він.
Зеленський відповів на запитання, якою бачить українську перемогу.
"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста. Від самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як чинити. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", — розповів президент.
Також Зеленський розповів, чому вирішив залишитися в Україні, а не евакуюватися заради своєї безпеки. За його словами, це рішення було сигналом людям, як українці мають реагувати на напад.
"Це закінчиться тим, що ми все ще стоятимемо тут і захищатимемося. Це моя відповідь на питання про те, якою буде перемога України. Наша перемога може бути тимчасовою, можливо, без вирішення всіх питань, але ми вибрали напрям, в якому будемо рухатися", — сказав він.
Війна в Україні 28 березня
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