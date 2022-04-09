Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Всего несколько месяцев отделяет Украину от начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к нации и всему миру.

Дорога в ЕС

"Говорили сегодня и о времени, необходимом для полноправного вступления Украины в Евросоюз. Сегодня мы получили от Еврокомиссии вопросник. Наконец-то. Вопросник, ответы на который будут основой для подготовки заключения Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели. Далее – вывод Еврокомиссии, который будет подготовлен в ближайшие несколько месяцев. А дальше – решения государств-членов и переговоры о вступлении", – сказал президент.

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Зеленский выразил уверенность, что у нас все завершится успехом.

"Я убежден в нашем успехе на этом пути. Я убежден, что мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет одной из равных в нашем общем европейском доме. Украина станет членом Европейского Союза. Мирным, суверенным, восстановленным государством. Мы это обеспечим. Никаких сомнений нет", – отметил президент.

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